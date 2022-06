Dom-Kameleon!

Po drugiej stronie strefy dziennej znajduje się obszar salonu. Zaaranżowano go w rogu, co czyni go przytulnym i ciepłym. Ogromny narożnikowy wypoczynek w kolorze czerwonym zapewnia wygodne miejsce do siedzenia dla licznej grupy osób, a kolorystycznie nawiązuje do żaluzji na zewnątrz. Z tyłu w ścianę wbudowano przeszklony regał na książki, co stanowi ciekawą alternatywę dla klasycznych półek. Obok kominka ustawionego pod ścianą stworzono z kolei specjalne komory na drewno i podpałkę. Wnętrze jest równie pomysłowe, co fasada zewnętrzna!

Lubicie projekty niesztampowe i oryginalne? Spójrzcie na Dom o zaskakującym obliczu!