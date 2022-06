Jak feniks z popiołów!

Ta metamorfoza udowadnia, że odmienić mieszkanie można także niskim kosztem! Jej celem było otwarcie przestrzeni mieszkania urządzonego w latach 60-tych, nadanie jego wnętrzu bardziej nowoczesnego charakteru i przystosowanie go do wymagań mieszkaniowych współczesności. Efektem jest wnętrze emanujące subtelną elegancją, które pozostawia (dosłownie) duże pole do popisu, jeżeli chodzi o jego urządzanie!