Kuchnia z wyspą – 12 przepięknych przykadów!

Mieszkanie z dużą kuchnią to marzenie zapalonego hobbysty gotowania. Zaś funkcjonalność i wygoda kuchni w jej użytkowaniu to bardzo ważna kwestia dla każdego z nas. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jaką logistyką wiąże się rozplanowywanie urządzeń w jej wnętrzu. Otóż są pewne zasady którymi powinniśmy się kierować. Przy rozpoczynaniu gotowania podświadomie wykonujemy czynności w pewien sposób. Wyciągamy z lodówki, odstawiamy na blat, myjemy, kroimy, wrzucamy na patelnię. Mniej więcej w takiej kolejności powinniśmy ustawić urządzenia kuchenne. To rozwiązanie na kuchnię w jednym ciągu ściany, która jeśli jest rozległa może stworzyć nam przy gotowaniu długi spacer „w tę i we w tę”. Natomiast by skrócić sobie tę drogę i wykorzystać miejsce pośrodku kuchni, możemy wybudować wyspę kuchenną. W tym artykule przedstawimy piękne kuchnie z wyspą i wypunktujemy jej przydatne zastosowania.

