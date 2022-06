Minimalistyczny dom marzeń!

Kuchnia zaprojektowana jest na planie litery L dopełnionej masywną wyspą. Jest tutaj wszystko co potrzebne, by zapewnić jej maksymalną funkcjonalność: dużo miejsca do przechowywania, do przygotowywania posiłków, a nawet strefa śniadaniowa, która pomieści trzy osoby. Białe ściany oraz fronty mebli urozmaicone są poprzez wprowadzenie ziemistych blatów, lśniącej stali oraz oczywiście drewna. Choć jadalnia nas zachwyciła, nie zdziwiłoby nas wcale, gdyby to kuchnia okazała się sercem domu!

