75 m² dla czterech osób? To możliwe!

Wcześniej, po przejściu przez próg mieszkania od razu wchodziło się na kuchnię, a przez nią dalej do pokoju dziecka. W drugim skrzydle mieszkania znajdowały się sypialnia główna oraz salon. Było to wysoce niepraktyczne, utrudniało harmonijne życie rodzinne, po przyjściu do domu każdy naturalnie kierował się do siebie. Oba skrzydła dzielą dwie łazienki, ich układ odpowiadał właścicielom i pozostał niezmieniony. Kolejnym powodem do zmian było powiększenie się rodziny – tutaj kolejny jej członek naprawdę nie miałby gdzie się podziać!