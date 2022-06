Mała kuchnia – jak ją urządzić?

Mała kuchnia na poddaszu to szczególnie trudne zadanie aranżacyjne. Z jednej strony duży skos przeszkadza w swobodnym rozmieszczeniu mebli, z drugiej niewielka powierzchnia zmusza do ograniczenia ich do niezbędnego minimum. Tak jak w kuchni przedstawionej na zdjęciu, gdzie znalazło się tylko najpotrzebniejsze wyposażenie. Pod skośną ścianą ustawiono dwie, niskie szafki, a pod oknem wkomponowano niewielki stolik z krzesłami. W najwyższej części pomieszczenia znalazł się półwysep z płytą indukcyjną i zlewem. Dzięki temu dostęp do blatu kuchennego stał się swobodny, a korzystanie z niego wygodne. Półwysep podwyższony od strony salonu pełni również funkcję niewielkiego barku, przy którym można zjeść szybo śniadanie czy wypić kawę.