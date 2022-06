Donice na kwiaty przed wejściem – świetne pierwsze wrażenie!

Wejście do domu warto dobrze zaplanować gdyż to właśnie ono, jako pierwsze ukaże się oczom przechodniów i Waszych gości. Jest wizytówką gospodarza, reprezentacyjnym punktem przedstawiającym Wasz styl, gust i osobowość. Pamiętajcie że aby wejście było dobrze zagospodarowane bardzo ważny jest ład, harmonia i spójność estetyczna. Przed wejściem głównym do domu powinno się znaleźć miejsce na ścieżkę, podjazd, kawałek trawnika czy rabatę z kwiatami. Na dużych działkach nie stwarza to zazwyczaj problemów, jednak mała działka to prawdziwe wyzwanie. Świetnym rozwiązaniem takiego problemu jest ustawienie donic z kwiatami, skalniakami czy innymi roślinami. To miejsce na froncie domu, które może być dynamiczne, zmieniać się zgodnie z porą roku czy sezonem. Jest wiele rodzajów ozdób, które sprawdzą się w tym miejscu – latarenki z oświetleniem są świetnym przykładem. Styl wejścia nadadzą również donice i roślinność. Możecie wybierać wśród modeli klasycznych lub bardziej nowoczesnych – zobaczcie nasze typy najpiękniejszych donic, które zrobią wrażenie na każdym!