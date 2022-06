Reinkarnacja warsztatu!

Dom jest położony pomiędzy klombami a małymi poletkami, idealnie wpasowuje się w ten wiejski krajobraz. Dzieje się to za sprawą przede wszystkim jego struktury stodoły, użyciu drewna, ale także metalu. Blacha jest często wykorzystywana w budynkach gospodarczych lecz niewielu architektów odważa się ją cytować w swoich konstrukcjach poza miastem. Chociaż wspomniane nawiązania są dla projektu bardzo istotne, to jednak jego ostateczny kształt to nowoczesność w najlepszym wydaniu.

