Naturalne piękno z nutką nowoczesności!

Po przeprowadzeniu gruntownych działań przez naszych fachowców, ten dom jest niemalże nie do poznania. Zachowany został jego rustykalny aspekt, a dodatkowo wprowadzono kilka nowoczesnych akcentów. To one właśnie sprawiły, że cała bryła emanuje teraz niesamowitym blaskiem oraz świeżością. Nasi specjaliści zdecydowali się umieścić parę przeszkleń, które sprawiają, że wnętrze domu w ciągu dnia jest bardzo jasne. Te elementy umożliwiają również obserwację tego, co dzieje się na zewnątrz bez konieczności ruszania się ze środka budynku. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie.