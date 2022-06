Jakie prace ogrodowe trzeba wykonać w styczniu?

Styczeń to miesiąc, w którym z dość oczywistych powodów w pierwszej chwili nie przychodzą nam na myśl żadne obowiązki do wykonania w ogrodzie. Czasami gruba warstwa śniegu przykrywa wszelkie powierzchnie na dalekie horyzonty powodując, że zapominamy o rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, by ogród w przyszłości wrócił do swojego nienagannego, cieszącego nas stanu na wiosnę i w rezultacie na wakacyjne lato.

Polski klimat jest dość kapryśny i nieprzewidywalny. Miesiąc styczeń jest najzimniejszym okresem w całym roku we wszystkich regionach kraju. Grudzień natomiast dawno ustąpił mu swoje miejsce i na większości terenów od pewnego czasu próżno szukać gęstego śniegu w okresie świątecznym czy nawet na przełomie roków. Dlatego też wszelkie prace przygotowawcze w ogrodzie do sezonu zimowego odkładają się w czasie. W styczniu jednak następuje już czas pełnego spoczynku roślin, a nam pozostaje kontrolować stan uśpionej zieleni i wykonać kilka niewielkich lecz znaczących dla kondycji roślin i ogólnej estetyki ogrodu, prac. Jakich? Przeczytacie poniżej.

Zbliżająca się zima i czas przed jej pojawianiem się to paradoksalnie i metaforycznie najgorętszy czas przygotowań, w którym składa się wiele obowiązków na raz. Balkony lub tarasy są tymi, jednymi z wielu przestrzeniami, o które także trzeba zadbać i na których wyposażeniu i dekoracji powinniśmy skupić szczególną uwagę. O tym przeczytacie w Katalogach Inspiracji Jak przygotować balkon na zimę? oraz Jak przezimować różne rodzaje mebli ogrodowych? Zapraszamy!