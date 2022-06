Mieszkać z lekkością

Nietuzinkową aranżację dostrzegamy także w salonie. Białe ściany stanowią doskonałe tło dla bardziej wyjątkowych elementów wyposażenia. Uwagę zwracają tutaj głównie jedwabne lampy o organicznych kształtach- zarówno te podłogowe, jak i sufitowe. Przypominają one swoimi kształtami egzotyczne kwiaty, a dzięki swojej kolorystyce nadają wnętrzu bardziej wyrazistego charakteru. Liczne przeszklenia- nie tylko te w postaci przesuwanych drzwi tarasowych, ale także podłużnego okna zlokalizowanego tuż przy podłodze, wpuszczają do wnętrza mnóstwo naturalnego światła, czyniąc je bardziej przestronnym i jaśniejszym. Meble o futurystycznym kształcie nawiązują do wyposażenia holu i nadają temu salonowi ultra nowoczesnego charakteru.