Najgorętsze trendy w projektowaniu kuchni w 2016!

Wielofunkcyjne meble kuchenne to jeden z najbardziej praktycznych trendów, który zdominuje design tego pomieszczenia w 2016 roku! Nie tylko pozwalają one na wygodniejsze korzystanie z kuchni, ale przyczyniają się także do oszczędności jakże cennej przestrzeni. Jeszcze bardziej funkcjonalne są meble modułowe, które można dowolnie modelować, w zależności od wielkości i układu pomieszczenia. Odnosi się to zwłaszcza do wysp kuchennych, pełniących rolę swoistego serca każdej kuchni. Nowoczesne wyspy to nie tylko powierzchnia robocza, ale także miejsce do przechowywania, obszar, na którym umieszcza się palnik, a także najczęściej miejsce to siedzenia.