Meble, które są zdrowe dla kręgosłupa!

Aranżacja mieszkania wymaga od nas dużego zaangażowania oraz poświęcenia w stu procentach. Odpowiednio urządzona przestrzeń mieszkalna będzie naszą oazą, przystanią spokoju przez najbliższe, długie lata. Najważniejsze, aby wyjść swoim osobistym oczekiwaniom naprzeciw, postarać się je zrealizować oraz dobrać takie materiały, tworzywa, które będą trwałe oraz komfortowe. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest wybór kanapy do pokoju dziennego, fotela do pracy czy materaca do spania. Dziś postaramy Wam się podpowiedzieć, które meble są zdrowe dla naszego kręgosłupa. Jak je wybrać i czy zawsze powinniśmy kierować się wyglądem?

Z badań wynika, że dorosły człowiek powinien poświęcać od siedmiu do dziewięciu godzin dziennie na sen. Oczywiście jest to uzależnione od naszych osobistych potrzeb, jedni potrzebują więcej snu, inni aby prawidłowo funkcjonować potrzebują tylko sześciu godzin dziennie. Niestety naszego organizmu nie da się oszukać, jeżeli będziemy mu dostarczać niedostateczną ilość snu, możemy narazić się na szereg konsekwencji zdrowotnych, które mogą się skończyć dla nas fatalnie. Mitem jest, że z wiekiem potrzebujemy coraz mniej snu, aby móc w pełni funkcjonować. Prawdą natomiast jest, to że w starszym wieku trudniej nam przespać całą noc bez wybudzania się. Jakość snu nie jest już tak dobra , jak za młodych lat. Doktor Sean Dummont, psycholog z kalifornijskiego uniwersytetu z San Diego przeprowadził specjalistyczne badania dotyczące snu na 67 osobowej grupie osób w wieku 27 oraz 68 lat. Wszyscy spędzili dwie noce pod nadzorem badaczy, którzy w tym czasie monitorowali ich sen. Badaniom poddano testy na uczenie się w grupie młodych osób, jak się okazało tempo zapamiętywania oraz przyswajania nowych słów zależało od snu. Natomiast w starszej grupie dowiedziano się, że im człowiek lepiej i spokojniej śpi, tym ich mózg pracuje lepiej i bardziej produktywnie w ciągu dnia. Najważniejsze, aby sen, nawet ten krótki nie był przerywany, a spokojny oraz stabilny. Nocna regeneracja ma kolosalne znaczenie nie tylko dla naszego samopoczucie, ale także zdrowia fizycznego oraz zachowania dobrej kondycji.