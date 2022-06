Joga w domu – tak przygotujesz wnętrze na ćwiczenia!

Do ćwiczenia nie potrzebujemy wiele. Wystarczy nam kawałek podłogi na której rozłożymy matę oraz możliwość swobodnego obrócenia się. Miejsce powinno być urządzone w sposób prosty i minimalistyczny. Porzućmy wszelkie jaskrawe ozdoby! Wszystko, co naturalne, będzie dobrze się sprawdzać w naszym zakątku do ćwiczenia jogi. Rośliny stojące w kątach z pewnością pomogą nam się uspokoić, dzięki zieleni swoich liści! Pomieszczenie do jogi możemy zorganizować w ogrodzie zimowym, w którym będziemy podziwiać piękne kwiaty i rośliny, a tuż za wielkoformatowymi oknami będzie widać cały nasz ogród. Jeśli dopiero zastanawiacie się nad tym, czy stworzyć ogród zimowy, to przeczytajcie ten artykuł: 6 wskazówek na to, jak stworzyć ogród zimowy!

Jeśli nie mamy takiej możliwości, to pamiętajmy, że jogę możemy ćwiczyć w każdym pomieszczeniu. Możemy do niego dodać kilka roślin, które pomogą nam stworzyć oazę spokoju. Ważne jest też to, aby był to w miarę intymny zakątek, a nie miejsce w domu przez które co chwile ktoś przechodzi. Będzie nas to rozpraszać i w rezultacie denerwować.