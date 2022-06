Małe łazienki – wspaniałe aranżacje

Myśląc o urządzaniu małej łazienki zazwyczaj myślimy tylko o sprawnym ustawieniu wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia, a dopiero później zastanawiamy się nad wystrojem. Skoro już nie mamy zbyt wiele miejsca, aby popisać się swoimi zdolnościami aranżacyjnymi, to powinniśmy skupić się na takich dodatkach, które nie będą bezpośrednio ingerować w przestrzeń. Takim rozwiązaniem jest ciekawa tapeta i dodatki na ścianie. Jak widzimy, nawet mała łazienka może wyglądać niezwykle romantycznie, a to wszystko przez dodanie kwiecistego wzoru na ścianie i lustro w pięknej, dekoracyjnej ramie. Jeżeli decydujemy się na kwiaty lub inne wzory na ścianach, to pamiętajmy, że meble nie powinny z nimi kontrastować – zawsze dobrym rozwiązaniem jest biel.