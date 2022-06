Zielono mi… – kwiaty doniczkowe w Twoim domu!

Architekci z Luisa Soares Paisagismo zdecydowali się na ozdobienie korytarza i salonu poprzez trzy, rozłożyste kwiaty doniczkowe. Nie jest to miejsce dobrze naświetlone, warto więc dobrze zastanowić się nad wyborem odpowiedniej rośliny. Kwiaty doniczkowe takie, jak zamiokulkas zamiolistny, czy bluszcz, świetnie sprawdzą się w słabiej oświetlonych przestrzeniach, ponieważ nie wymagają bezpośredniego dostępu do słońca. Co więcej, te kwiaty doniczkowe nie wymagają tak częstego podlewania! Zestawiając je z opalizującymi turkusowymi donicami wprowadzicie do swojego wnętrza odrobinę egzotyki, ale też świeżości. Pamiętajcie też, by nie podlewać tych roślin zbyt często – o wiele lepiej znoszą one krótki okres przesuszenia, niż zbyt mokrą ziemię, od której ich korzenie gniją.