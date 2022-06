Przegląd najlepszych materiałów na wykończenie łazienki

Drewniane meble niezależnie od pomieszczenia zawsze będą się świetnie prezentować. Wygląda szlachetnie, estetycznie i stylowo. Jednak problemem w miejscu o tak dużej wilgoci powietrza jest odpowiednia odpowiednia impregnacja. Przez zmieniającą się temperaturę, unoszącą się parę wodną, zachlapania, różnego rodzaju kosmetyki i detergenty, drewno może stracić swój blask. Chyba nikt nie odważyłby się na pokrycie całej łazienki drewnem, ale połączenie z płytkami ceramicznymi jest świetnym rozwiązaniem. Płytki są trwałe, ale niestety wyglądają surowo – dodając do tego drewno ocieplimy całe wnętrze, które nabierze elegancji. Musimy zdecydować się na konkretny gatunek drewna i zanim to zrobimy powinniśmy wiedzieć, jakie gatunki w jakim stopniu są odporne na duże różnice temperatur i wilgoć. Sprawdzając parametr stabilności drewna będziemy wiedzieć, jak drewno zachowa się pod wpływem wilgoci, czy pęka, odbarwia się, wygniata, pęcznieje lub się kurczy. Zdecydowanie jednym z lepszych wyborów do łazienki jest drewno egzotyczne, ale możemy sięgnąć też po dąb, modrzew, czy buk.