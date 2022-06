Piękne wnętrza w fiolecie

Jeżeli do tej pory unikaliście fioletu we wnętrzach, rozwiązanie projektantów z Carmen Fernandez Interiorismo y Eventos będzie dla Was mało kosztowne i pozwoli sprawdzić, jak ten magiczny kolor urozmaica piękne wnętrza. Architekci stworzyli nowoczesny korytarz w bieli z jasną, drewnianą podłogą. Nowoczesna całość zyskuje na wyrazistości, dzięki wprowadzeniu do wnętrza delikatnego wrzosowego odcienia fioletu, który nie dominuje całej przestrzeni. Pikowane poduchy oraz sztuczne kwiaty w wysokim, szklanym wazonie są to dodatki, które fantastycznie odmieniają charakter całego pomieszczenia, przy jednoczesnych niskich kosztach ich wprowadzenia. Jeżeli lubicie częste zmiany, kupienie dwóch (bądź więcej) zestawów i wymienianie ich co sezon sprawi, że nigdy nie znudzicie się wyglądem Waszego mieszkania!