Urządzanie mieszkania w kilku prostych krokach

Korytarz jest przestrzenią, która często jest pomijana w myśleniu o aranżacji wnętrz. Musicie jednak pamiętać o tym, że on również stanowi wizytówkę Waszego domu, ponieważ jest pierwszym miejscem, który widzą goście tuż po przekroczeniu progu Waszego mieszkania. Zadbajcie o to, by znalazły się w nim koniecznie trzy elementy: lustro, wygodne siedzisko oraz wieszak na ubrania. One są najważniejsze w tej przestrzeni i zagwarantują Wam pełny komfort podczas przebywania w niej. Nasi eksperci z Art Of Home, dobrze wiedzą o tym co powinno znaleźć się na korytarzu i dzięki temu stworzyli piękną i funkcjonalną aranżację!