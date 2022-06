Nie od dziś wiadomo, że kolory potrafią wpływać na nasze samopoczucie. Wystrój pokoju w stonowanych brawach działa relaksująco i pomaga wyciszyć skołatane nerwy, z kolei intensywne kolory czerwieni, żółci, czy też zieleni pobudzają do działania. Warto podkreślić również, że osoby, które uwielbiają kolory mają zazwyczaj pozytywne podejście do życia oraz są wyjątkowo energiczne, a te cechy są szczególnie ważne w obecnych czasach. Planując swój wystrój pokoju warto więc wprowadzić odrobinę barw, które rozświetlą całą przestrzeń. Dzięki nim, Wasz dom zyska niesamowitego charakteru i stanie się miejscem do którego chętnie będziecie wracać po pracy. Istnieje wiele pomysłów na to, jak sprawić by wystrój pokoju przypominał barwną tęczę. Warto z nich skorzystać i dzięki temu stworzyć piękną aranżację. Pamiętajcie jednak, by uważać na połączenia poszczególnych barw. Bardzo łatwo zamiast pożądanego efektu stworzyć nieestetyczny miszmasz. A chyba nikt nie chciałby, by jego dom zamiast wyglądać atrakcyjnie – epatował kiczem.

Jeżeli planujecie wystrój pokoju dla osób uwielbiających kolory, wybierzcie najlepiej te barwy – które są jej ulubionymi. Zastanówcie się czy chcecie nimi pokryć ściany, czy też może wprowadzić je jako dekoracyjny akcent danego wnętrza. Decydując się na wystrój pokoju, w którym kolory odgrywają główną rolę, możecie pozwolić sobie na dużą dawkę kreatywności. Pamiętajcie, że Wasz dom to przestrzeń, w której to Wy powinniście się czuć komfortowo, dlatego postarajcie się, by spełniał wszystkie Wasze oczekiwania.

Przedstawiamy Wam kilka pomysłów na wystrój pokoju dla osób uwielbiających kolory. Zainspirujcie się nimi w swoich wnętrzach!