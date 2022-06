Mała łazienka – mały problem!

Łazienka jest przestrzenią, w której spędzamy dość dużo czasu. To pomieszczenie umożliwia nam nie tylko dbać o naszą higienę, ale również potrafi poprawić nam samopoczucie dzięki relaksującej kąpieli w wannie, bądź kojącej maseczce. Obecnie projektuje się zazwyczaj domy z dużą łazienką. Istnieje przekonanie, że tylko ona jest w stanie w pełni zaspokoić nasze potrzeby. Nic bardziej mylnego! Nie od dziś funkcjonuje powszechnie hasło – małe jest piękne. Ono również dotyczy się przestrzeni w Waszych domów. Mała łazienka może być nie tylko strefą w której dominuje funkcjonalność ale również ciekawy design. To właśnie do tej przestrzeni można wprowadzić wiele pomysłowych rozwiązań, które nie sprawdzają się przy dużych powierzchniach. Odpowiednia koncepcja może sprawić, że mała łazienka będzie naprawdę wyjątkowa! Planując jej aranżację warto pomyśleć co chcielibyśmy, żeby znalazło się w naszej domowej strefie relaksu. Wanna, prysznic, a może połączenie jednego i drugiego? Wszystko jest możliwe jeżeli dokładnie zastanowimy się nad tym jakie elementy łazienki są dla nas niezbędne. Mała łazienka to kopalnia możliwości. Jeżeli jeszcze nie jesteście co do tego przekonani – sami zobaczcie dziesięć propozycji jakie specjalnie dla Was przygotowaliśmy. Sami zobaczycie jak mała łazienka może Was zaskoczyć!