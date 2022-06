Wyjaśniamy 7 najpopularniejszych stylów domów!

Styl nowoczesny to czasami mieszanka przeciwstawnych sobie materiałów. Powyższy przykład jest tego najlepszym dowodem. Połączenie ciepłego drewna z szarym betonem to zestaw odważny, acz pięknie wyglądający. Cechą charakterystyczną domów nowoczesnych jest ich geometryczny kształt oraz płaskie dachy, a także często pojawiające się rozległe tarasy i duże przeszklone okna. Są one po to, by wnętrza były jak najbardziej doświetlone naturalnym światłem z zewnątrz. Nowoczesność takich domów nie tkwi jedynie w ich wyglądzie, ale też we wnętrzu i samej budowie. Nie obędzie się bez zastosowania energooszczędnych materiałów, na przykład izolacyjnych i rozwiązań, takich jak kolektory słoneczne na dachu, które są wizytówką proekologicznego domu.