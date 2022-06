Od starej nory do mieszkania z duszą!

Przechodzimy do łazienki, którą również wypełniają obrazy! Niezwykle podobają nam się obrazy flankujące podobnych rozmiarów lustro. Możemy zobaczyć nasze odbicie także w twarzach sportretowanych, warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem we własnym domu! Dodatkowo sztuka wprowadza do niebieskiej łazienki akcenty koloru. Drewniana zabudowa retro pasuje doskonale do panującej tutaj oryginalnej atmosfery.