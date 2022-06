Nowoczesny loft pełen światła!

Tak jak obiecaliśmy, czas wybrać się do oryginalnej sypialni. Chociaż mamy do czynienia z otwartą z obu stron galerią, to panuje tutaj kameralna i przytulna atmosfera. Kiedy projektujemy sypialnię w naszym domu, to warto dobrze ogrodzić ją od pozostałych pomieszczeń – ma być w końcu miejscem wypoczynku, gdzie nic nie będzie nam przeszkadzać. Tutaj rozproszyć może nas jedynie fantastyczny widok na odsłonięte drewno dachu! Proste meble i szklana balustrada wprowadzają szyk nowoczesności.