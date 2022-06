Przygotuj swój ogród na wiosnę!

Zima nadal w pełni , a po okresie jesiennym i ostatnich mrozach tęsknimy za dodającą otuchy wiosną – powiewem ciepłego wiatru, soczystą zielenią i zapachem pierwszych kwiatów. Choć wydaje nam się, że do wiosny jeszcze daleko, bo jest dopiero połowa stycznia, to najbliższe zimne miesiące miną w mgnieniu oka! Więc jeśli już marzymy o wiośnie. to poszukajmy inspiracji do działań z nią związanych. Może warto rozpocząć planowanie wiosennego ogrodu właśnie teraz? Do wiosny jeszcze dwa miesiące, czyli mamy czas, by już wcześniej i na spokojnie przygotować się do nowej pory roku. Dzięki temu skrupulatnie i z głową możemy zaplanować aranżację tegorocznego ogrodu. Wiosna to okres wytężonej pracy dla miłośników roślin i ogrodów – warto przygotować się wcześniej, by nie tracić czasu przeznaczonego do pracy z roślinami na planowanie. Od razu weźmy się do pracy – zaczynajmy przygotowania do wiosny w ogrodzie właśnie teraz!