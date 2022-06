Jeden dom- dwie niespodzianki!

Choć dom ten od strony północnej zdaje się być całkowicie standardowy- prosta bryła o dwuspadowym dachu- to jednak, gdy myślimy o naszej rodzimej zabudowie architektonicznej, nieczęsto spotykamy tego typu budynki! Relatywnie niski parter i wysoka, wydłużona przez połacie dachu wyższa część, spajają się w jedną nierozerwalną całość. Z powodu lokalizacji budynku i zwróceniu jego części frontowej w kierunku północnym, konieczne było maksymalne otwarcie wnętrza na otoczenie zewnętrzne, aby wpuścić do niego naturalne światło. Stąd liczne przeszklenia, a tym to główne, ulokowane idealnie na środku frontowej elewacji. Zestawienie ze sobą takich materiałów jak szkło, jasne drewniane panele i biały tynk sprawia, że dom ten nabiera nowoczesnego, a zarazem interesującego charakteru. Czerwone drzwi wejściowe nawiązują do estetyki wnętrza- na kolejnych zdjęciach zobaczycie, dlaczego!