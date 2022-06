7 rzeczy, które musisz wyrzucić JUŻ TERAZ!

Stare, zużyte szczoteczki do zębów, opakowanie po paście, szczotki do włosów itp. to przedmioty, których powinniście się pozbyć z łazienki. Jeżeli pragniecie utrzymać tę przestrzeń w ładzie i sprawić, że będzie się ona prezentowała schludnie, estetycznie to warto pochować wszystkie zbędne przedmioty, które na co dzień szpecą naszą łazienkę. Właśnie dlatego w tej przestrzeni powinniśmy aranżować dużo szafek, komód, które będą w stanie pomieścić wszystko to co chcemy ukryć. Stare szczoteczki, gąbki, myjki itp. wyrzućmy do śmieci i cieszmy się przytulną, czystą łazienką, w której bez problemu zrelaksujemy się po ciężkim dniu pracy.