Niespodziewane glamour!

Wspaniałe dywanowe schody z drewna prowadzą na piętro, do strefy pomieszczeń prywatnych. Zawijają się pod kątem 180 stopni, a z obu stron stylowe drewniane stopnie otoczono śnieżnobiałą, zabudowaną balustradą. Po raz kolejny zostajemy postawieni przed dowodem na to, że biel i drewno to doskonała para!