Mikroloft – tak modnie mieszka się w mieście!

Miasta są niezwykle pociągające dzięki swojej różnorodności, dlatego też przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych intensywnym i pełnym aktywności życia. Taki styl życia ma również swoje odwzorowanie w aranżacji wnętrz, stąd też wzrost zainteresowania miejskimi loftami. Czym więc jest loft i stylistyka loftowa? Określenia te nawiązują do przearanżowanej przestrzeni poddaszy i strychów, a nawet pomieszczeń poprzemysłowych, na strefy do zamieszkania. Są to miejsca z charakterem, dla ludzi ceniących własny styl i indywidualizm. To, co najbardziej charakterystyczne dla loftów to ogromna przestrzeń oraz dużej wielkości okna. Pomieszczenia te są zwykle bardzo wysokie, dzięki czemu można zaaranżować w nich półpiętro. To, co dodatkowo je wyróżnia, to industrialny i surowy styl wykończenia. Brzmi interesująco? Dla nas tak! A co jeśli kochamy styl przemysłowy, a nasza przestrzeń lub fundusze są ograniczone? Stwórzmy wariację na temat loftu – „małe” nie musi oznaczać „niemożliwe”! Wspólnie poszukajmy inspiracji, co zrobić z niewielkimi lub jeszcze mniejszymi przestrzeniami i stwórzmy efektowny mikroloft!