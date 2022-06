Świetne pomysły na mały salon!

Industrialne podejście do małego salonu sprawdza się w tym przypadku bardzo dobrze, ponieważ zwykła kanapa, stolik i dwa fotele wymagałyby pewnych dodatków w tak wąskim pokoju, aby nie wyglądać nudno i zwyczajnie. Drapana, nierówna ściana z jednej strony w opozycji do pozostałych gładkich ścian, czym przykuwa uwagę. Zamontowanie półki wzdłuż ściany to lekkie rozwiązanie zastępujące szafki. Zaś stolik i fotel na drobnych nogach nie zajmują niepotrzebnie przestrzeni, co pozwala na dodanie szerokiej kanapy zajmującej całą jedną stronę pokoju. Mały salon urządzony nowocześnie, z pomysłem i dbałością o funkcjonalność i nietuzinkową estetykę.