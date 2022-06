Spełnione marzenie o lofcie!

Artykuły z rodzaju przed i po lubimy dla Was przygotowywać szczególnie. Architekci oraz architekci wnętrz co rusz nas zaskakują spektakularnymi metamorfozami! Lubimy nie tylko ten aspekt niespodzianki lecz także to, że nasi profesjonaliści na każdym kroku udowadniają, iż żadna przestrzeń nie jest beznadziejna, trzeba tylko umieć dostrzec jej potencjał. Mamy nadzieję, że Was również inspiruje to do zmian, ponieważ przestrzeń, w której żyjemy ma na nas przecież tak ogromny wpływ.

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was loft stworzony na miejscu starej szopy we francuskiej miejscowości Chaviny. Odpowiada za niego studio Frédéric TABARY & Jean-Charles LE LAY. Duet działający wspólnie już od 15 lat postanowił spełnić wielkomiejskie ambicje właścicieli.

Czy mu się to udało? Oceńcie sami!