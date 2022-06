Stylowy dom pełen ciepła!

Architektura Hiszpanii kojarzy nam się odruchowo ze stylem śródziemnomorskim. Jego miłośnicy wiedzą, jak trudno jest dopasować go do polskich warunków klimatycznych. Dzisiaj jednak zaprezentujemy Wam wyjątkowy dom San Pedro do Estoril, w którym udało się zamknąć ciepło hiszpańskiego słońca. Może będzie to alternatywa warta przemyślenia?

Za projekt odpowiada studio architektury Ricardo Moreno, w którego ręce powierzono urokliwy budynek z 1923 roku o niemałej powierzchni 452 m². Właścicielom zależało na wydobyciu piękna dawnej struktury przy jednoczesnym uwspółcześnieniu wnętrz. Naszym zdaniem w efekcie powstał wspaniały pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością…

Zaraz się przekonamy, czy zgodzicie się z naszą oceną!