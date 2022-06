Dom o ukrytym potencjale!

Dom, który już za moment Wam zaprezentujemy, jest nietypowy pod każdym względem. Za oryginalną konstrukcję z 1952 odpowiada znana firma MAN, mamy bowiem do czynienia z domem prefabrykowanym, choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to tradycyjny drewniany domek! A jednak nie patrzymy na pomalowane na biało deski lecz na metalowe ściany, które po ponad pół wieku wymagały renowacji. Właścicielom potrzebna także była dodatkowa przestrzeń. Zamiast szukać możliwości przeprowadzki zdecydowali się odnowić nietypowy dom i powiększyć go poprzez dobudówkę. Za projekt odpowiada studio Turck Architekten, które musiało się przy nim sporo napracować…

Naszym zdaniem było warto, ale oceńcie sami!