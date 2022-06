Wymarzony dom jednorodzinny!

Przechodzimy od drugiej strony, aby poznać z bliska lewą boczną fasadę. Aby wydrapać się na wzniesienie wcale nie musimy wchodzić do środka, wystarczy wejść zaprojektowanymi obok schodkami. Jeśli chodzi o poszanowanie środowiska to nasi architekci zdecydowali się na stworzenie szkieletowej konstrukcji z drewna, co znacznie skróciło czas budowy oraz ograniczyło odpady praktycznie do minimum. O tym jak wspaniałym drewno jest izolatorem chyba wszyscy doskonale już wiedzą! Przed nami pierwszy z okazałych tarasów.