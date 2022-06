Nowoczesne życie w wielkim formacie!

Jeśli najbardziej zastanawiała Was skala imponujących drzwi wejściowych, to teraz możecie się o niej dokładnie przekonać! Prezentują się one zachwycająco, zwłaszcza, że znana nam z zewnątrz pergola kontynuuje także i tutaj, otwierając sufit i zapewniając wejściu jeszcze lepsze oświetlenie. W hallu znajdziemy dwa fotele typu Chesterfield pod wielkim przeszkleniem, częściowo zasłoniętym przez długie zasłony budujące dramaturgię.