Dom, w którym można swobodnie oddychać!

Na homify chcemy pokazywać Wam jak najbardziej różnorodne realizacje, nie tylko dlatego, żeby trafić w Wasze różnorodne gusta. Często warto poznać budynek wzniesiony w stylu, o którym sami byśmy nie pomyśleli, bo być może nagle trafi nas strzała Amora! Mamy wrażenie, że tak właśnie może stać się dzisiaj, przy okazji prezentacji ciekawego domu z malowniczej holenderskiej wsi. Mamy bowiem pewność, że jeśli spytalibyśmy Was o Wasz wymarzony dom na wsi, to uzyskalibyśmy najróżniejsze odpowiedzi, lecz nikt nie opisałby takiego domu, jak ten autorstwa studia architektury De Zwarte Hond. A jednak przy bliższym poznaniu z pewnością dla wielu okaże się on doskonały!

Zaintrygowani? Czas wybrać się na spacer…