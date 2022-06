Smutne poddasze zmienia się w piękny apartament!

Pusta przestrzeń tylko czekała na to, aby ją wykorzystać! Jak w wielu znanych nam domach, został on pozostawiony w stanie surowym, by kiedyś w przyszłości przeobrazić się z poczwarki w motyla. Ten moment właśnie nadszedł! Chociaż nigdy byśmy się nie domyślili, że zmieści się tutaj wygodne mieszkanie… Realizacja tego ambitnego projektu wymagała precyzyjnego rozplanowania przestrzeni, o czym zaraz się przekonamy…