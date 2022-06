Projekty sypialni – 10 różnych pomysłów

Połączenie sypialni z łazienką nie jest aż tak popularne w naszych domach jak wspólna kuchnia z salonem. Projekty sypialni z łazienką są bardziej wymagające, ponieważ musimy znaleźć miejsce w domu na jeszcze jedną łazienkę, z której mogą korzystać pozostali domownicy i goście. Możemy stworzyć jedną przestrzeń, rozdzielając sypialnię od łazienki parawanem lub szklanymi drzwiami lub stworzyć osobne pomieszczenie na łazienkę do którego prowadzą drzwi wyłącznie z naszej sypialni. Jest to rozwiązanie wygodne, ale tylko jeżeli dysponujemy większą przestrzenią. Wybór pomiędzy łazienką połączoną z sypialnią lub łazienką do niej przynależącą, ale wciąż pozostającą osobnym pomieszczeniem, zależy od tego, w jakim stopniu potrzebujemy intymności. W otwartej, połączonej przestrzeni wystrój powinien być jednolity, co oznacza, że łazienka powinna pasować kolorem i stylem do sypialni.