Co zrobić ze starą stodołą?

Teraz możecie dokładnie przyjrzeć się sypialni, która znalazła się w tym pięknym domu. Jest to bardzo minimalistyczne wnętrze, w którym główną rolę odgrywają meble o bardzo prostej formie. Nie ma wątpliwości co do tego, że dodają one całej aranżacji oryginalnego charakteru. Warto podkreślić, że to miejsce emanuje niemałym urokiem. Udało się go zbudować przy pomocy baldachimu z półprzezroczystą zasłoną. Ten element zdecydowanie wprowadza tutaj romantyczny nastrój.

