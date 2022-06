Jak urządzić dom bez pomocy dekoratora wnętrz?

Zaprojektować mieszkanie zgodne z naszymi początkowymi planami to nie lada wyzwanie. Aranżacja każdej przestrzeni niesie za sobą wiele niespodzianek oraz przeszkód, które w pewien sposób mogą nam uniemożliwić realizację naszych planów. Dlatego najważniejsze jest odpowiednie, profesjonalne podejście do sprawy i pełne, stu procentowe zaangażowanie. Bez tego nie będziemy w stanie zrealizować naszych planów ani w sposób rozsądny, przemyślany dokończyć aranżacji naszej prywatnej przestrzeni.

Zapewne niejeden z Was zastanawiał się czy warto angażować się w projektowanie własnego mieszkania czy nie lepiej zlecić to osobie o odpowiednich kompetencjach, która zajmie się wszystkimi trudnościami, a nam pozostawi przyjemność zatwierdzania bądź odrzucania danych pomysłów. Oczywiście jest to jakieś rozwiązanie. Projektant wnętrz na pewno w sposób bardziej przemyślany, zorganizowany będzie w stanie zaprojektować nasze mieszkanie. Sprawi, że każdy cenny centymetr kwadratowy powierzchni zostanie funkcjonalnie rozplanowany, a my nie będziemy mieli poczucia, że przestrzeń została niepraktycznie rozplanowana. Projektant wnętrz każdą decyzję konsultuje ze zleceniodawcami, dzięki czemu unikniemy niedomówień, doboru nieodpowiedniej palety barw do danej przestrzeni czy źle dobranych mebli, które nie odpowiadają naszej estetyce. Na koniec, po wysłuchaniu naszych uwag powstaje wizualizacja komputerowa, która ma nam pokazać jak za kilka miesięcy będzie wyglądało nasze mieszkanie, po wdrążeniu wszystkich ustaleń. To pomaga utwierdzić nam się w przekonaniu, że dokonany wybór koloru, mebli czy wyposażenia jest prawidłowy i będzie nam odpowiadał. Niestety pamiętajmy, że decydując się na pomoc specjalisty musimy liczyć się z kosztami, które są uzależnione od wielu czynników, m.in. jest to powierzchnia do zaprojektowana. Ceny zaprojektowania naszej przestrzeni zaczynają się od 50 zł za metr kwadratowy, jednak przy tej kwocie bierzemy pod uwagę początkujących architektów, dekoratorów wnętrz, którzy za atrakcyjną kwotę chcą zdobyć cenne doświadczenie. Wzięci architekci o imponującym portfolio i sporym doświadczeniu to koszt w wysokości nawet kilkuset złotych za metr kwadratowy. Cena uzależniona jest od metrażu, ale także od tego jak obszerna ma być usługa i co będzie obejmowała.

Jeżeli jednak pragniecie zaoszczędzić pieniądze i spróbować na własną rękę zaprojektować wnętrze Waszego mieszkania mamy dla Was kilka cennych porad, które warto wziąć pod uwagę aranżując własne mieszkanie i co najważniejsze chcąc zaoszczędzić na ekipie remontowo-budowlanej.