Dom o najwyższym poziomie wygody!

Od strony ulicy ten oryginalny dom wygląda dość tajemniczo. Jak widać na zdjęciu w tej części nasi specjaliści zdecydowali się ograniczyć liczbę przeszkleń do minimum, po to by uchronić prywatność właścicieli obiektu przed wścibskim wzrokiem sąsiadów. Cała bryła pokryta została białą elewacją, która dodaje temu domu niesamowitej świeżości. Z kolei wejście do budynku zaaranżowano przy użyciu drewna. Jego naturalny odcień tworzy z resztą obiektu wyjątkowo spójną kompozycję.