Dekoracja okien – jak to zrobić ładnie i praktycznie?

W krajach śródziemnomorskich, ale także również skandynawskich malowanie okien, drzwi lub nawet płotów kolorową farbą to nic nadzwyczajnego. Oprócz względów estetycznych ma to też swoje praktyczne powody. Na przykład niebieskie drzwi i okna w domach na południu kontynentu mają za zadanie mylić owady, by nie wlatywały do pomieszczeń. Kontynuując temat w klimacie ciepłych krajów – okiennice w różnych formach to także praktyczna, ale również piękna ozdoba okna.

Dekoracja okien w ten sposób wyróżni nasz dom spośród innych. O ile nie możemy tego zrobić w mieszkaniu w starej kamienicy lub bloku, to na pewno będzie pasować do letniego domku na wsi. Neutralna elewacja chętnie przyjmie kolor na oknach. Puśćmy wodze fantazji i umilajmy sobie życie kolorami we wnętrzach i nie tylko!