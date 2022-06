Fantastyczne pomysły na schody strychowe!

Na koniec pozostawiliśmy dla Was nasze ulubione schody strychowe. Są one piękne same w sobie, a do tego zostały wspaniale zaaranżowane przez naszych architektów wnętrz. Okna połaciowe na strychu to fantastyczne źródła naturalnego światła, dlatego też wiele osób zastanawia się, jak je wykorzystać również na pozostałych poziomach. Częstym rozwiązaniem jest otwarte poddasze w charakterze galerii. Tutaj jednak zdecydowano się na oryginalniejszy pomysł. W podłodze strychu wprowadzono kolejne okno połaciowe. Nie tylko doświetla ono salon, ale pozwala nam z góry podziwiać piękne schody strychowe!