Noworoczne postanowienia w Twoim domu!

Drzewa to nasi prawdziwi przyjaciele! Jeśli chcemy upiększyć nasz krajobraz, a jednocześnie dodać coś dobrego od siebie do ekosystemu, to zasadzenie drzewa w ogrodzie jest świetnym pomysłem. Możemy to zrobić samodzielnie lub z całą rodziną, radość z tego i życiową naukę wyciągną przede wszystkim dzieci. Jeśli sadzimy drzewo wraz z dzieckiem, które jest jeszcze malutkie, to będzie ono mogło obserwować, jak drzewo rośnie razem z nim. Po kilkunastu latach pozostanie wspaniałe wspomnienie małej sadzonki, która stała się wysoką i majestatyczną olchą lub jabłonką z soczystymi owocami. Sadzonkę możemy przygotować już niebawem, ponieważ najlepszym okresem na sadzenie drzew jest przełom marca i kwietnia. Pamiętajmy, żeby było to dobrze naświetlone miejsce w ogrodzie, ponieważ od tego będzie w dużym stopniu zależeć, jak szybko drzewo zacznie się piąć w górę. Możemy się za to zabrać również jesienią, ale skoro tak drobna zmiana to postanowienie noworoczne, po co tak długo czekać?