Płytki na taras – 13 inspiracji!

Jeśli na pytanie z jakiego materiału zbudować taras odpowiedzieliście bez wahania, że z płytek, ten Katalog Inspiracji okaże się dla Was doskonałą lekturą – właśnie płytki na taras bierzemy dziś pod lupę! My je uwielbiamy: łatwo utrzymać je w czystości oraz zwłaszcza te betonowe są bardzo trwałe. Ponieważ jest to inwestycja na lata, te dwie cechy grają przy wyborze materiału pierwsze skrzypce. Meble czy dekoracje tarasu stosunkowo prosto jest wymienić, podłoże już niekoniecznie, zwłaszcza bez kolejnych sporych nakładów finansowych. Poświęćmy zatem chwilę na przemyślenia, jakie płytki najbardziej się nam podobają i jakich potrzebujemy, a nie będzie to czas stracony.

Lubimy dyskretną elegancję? Uwielbiamy pokazywać na każdym kroku naszą miłość do eklektycyzmu? A może jednak szukamy rozwiązania, które okaże się najbardziej uniwersalne, by przestrzeń była łatwa do urządzenia na nowo? Kwestia stylu to kwestia kluczowa. Jednak nie tylko ona odgrywa swoją rolę. Również położenie oraz wielkość dostępnej przestrzeni. Jeśli taras będzie bardzo nasłoneczniony, bardzo ciemne płytki mogą okazać się problemem. Kiedy będzie bardzo mały, wzorzyste płytki na taras mogą stworzyć przestrzeń bardziej nas przytłaczającą, niż relaksującą. To waży wybór!

W jego podjęciu, pomogą nam jak zwykle niezastąpieni profesjonaliści homify. Na pewno znajdziecie dobre pomysły, przeglądając ten oto Katalog Inspiracji z 13 intrygującymi tarasami, pokrytymi pięknymi płytkami. Zapraszamy!