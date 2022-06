Zrób to sam – piękna komoda dziecięca!

Jeśli macie w domu starą komodę, która chcielibyście przerobić na coś bardziej nadającego się do pokoju dziecięcego, to ten poradnik z pewnością się Wam spodoba. Możemy przerobić stare meble lub zupełnie inaczej – kupić tańszą, jednokolorową komodę i samemu ją dopasować do pokoju. Wybór kolorów leży wtedy po naszej stronie! Nie musimy się zgadzać na narzucony deseń. Czego będziemy potrzebować do takiej renowacji? Przede wszystkim musimy się zaopatrzyć w farby do drewna, pędzle, gąbkę do mycia naczyń, wosk lub lakier do drewna. Komodę powinniśmy odpowiednio wyczyścić - wystarczy przetrzeć ją z każdej strony, tak aby nie znajdował się na niej żaden okruszek ani drobinki kurzu. Ważną rzeczą jest również wykręcenie gałek przed malowaniem szuflad.