Wyjątkowe lampy do samodzielnego wykonania!

Dekoracje i dodatki wykonane własnoręcznie zawsze stanowią oryginalny element wyposażenia wnętrza. Coraz więcej osób interesuje się metodą DIY, czyli Do It Yourself – takie nasze Zrób to sam! W dobie, kiedy możemy kupić praktycznie wszystko i błyskawicznie dostarczyć do domu, rzeczy wykonane samodzielnie mają specjalny status. Dzięki pracy włożonej w ich przygotowanie bardziej je doceniamy i jesteśmy z siebie dumni, a gdy przychodzą goście z pewnością będziemy mogli się pochwalić efektem zastosowania naszych umiejętności.

Z pewnością oprócz dekoracji możemy wykonać również meble, o ile mamy zacięcie małego majsterkowicza. Szczególnie popularne są ostatnio meble z drewnianych palet, a do tego proste w wykonaniu! Jednak to nie wszystko! Czy zastanawialiście się kiedyś, jak można zrobić do tego własną lampę? Przygotowaliśmy małe zestawienie lamp, które będzie w stanie wykonać samodzielnie. Do wyboru macie lampę z papieru, drewna, porcelany a nawet… rur! Oczywiście każdy projekt może być dowolnie modyfikowany wedle własnych kreatywnych kryteriów. Aspektem, który chyba najbardziej cieszy wykonawców dodatków i wyposażenia DIY jest ich indywidualny i oryginalny charakter.

Zebraliśmy kilka świetnych pomysłów na lampy DIY, ale jeśli chcecie wykonać lampę z instrukcją krok po kroku, to sprawdźcie w tym artykule: Zrób to sam – lampa z kosza na śmieci!