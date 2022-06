Szara łazienka – oryginalna, elegancka, szykowna!

Szara łazienka bądź grafitowa. Do takiego odcienia szarości bardzo pasują czarne dodatki takie jak, na przykład czarny, modernistyczny, kwadratowy grzejnik widoczny na zdjęciu oraz drzwi. To udany przykład nowoczesnej łazienki, w której sprytnie ukryto półki w specjalnie wyseparowanej ściankami działowymi wnęce. Jeśli chcemy stworzyć minimalistyczne wnętrze to jest to alternatywa dla meblowej zabudowy, która może sprawić wrażenie przeładowania pomieszczenia wyposażeniem do przechowywania rzeczy. Standardowe białe sanitariaty i szafka podumywalkowa pasują do każdej kolorystyki. Zamiast płytek na podłodze, zastosowano drewno tekowe, które jest bezpieczne w użytkowaniu, piękne i przede wszystkim dodaje przytulności temu surowemu wnętrzu. Szara łazienka w tej odsłonie bardzo nam się podoba!