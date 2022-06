Jak przygotować dom do długiej nieobecności?

Planując podróż skupiamy się na wszystkich detalach dotyczących wyjazdu. Głównie jest to pakowanie walizek, sprawdzanie dokumentów i rozmyślanie nad przyszłymi zajęciami poza domem. Rzadko zastanawiamy się nad tym, by przygotować się do wyjazdu… w domu, czyli zadbać o to, by nasze mieszkanie przeczekało okres naszej nieobecności w niezmienionym stanie.

Otóż przygotowanie domu do dłużej nieobecności właścicieli nie ogranicza się jedynie do wyłączenia za sobą światła w pokoju. Nawet pora roku, w której wyjeżdżamy jest bardzo istotna, bo wtedy musimy szerzej zastanowić się nad tym co należy zrobić, by opuścić dom ze spokojną głową i bez obaw, że wydarzy się jakaś większa awaria, której nie zapobiegliśmy w prosty sposób. Dlatego poniższe wytyczne pomogą Wam uporządkować w myślach przezorne działania. Warto także te podpunkty zapisać na kartce i powiesić, na przykład na wewnętrznej stronie drzwi szafki w przedpokoju. Wtedy nie zapomnimy o żadnym istotnym niuansie, który należy sprawdzić przed wyjściem.

