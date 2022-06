Kolory Feng Shui – jak malować, żeby dobrze mieszkać?

Aranżacja naszego prywatnego wnętrza to olbrzymie przedsięwzięcie, które wymaga od nas stu procentowego zaangażowania, wielu poświęceń oraz zapoznania się z przestrzenią jaką gospodarujemy. Początkowe prace nie należą do przyjemnych ani łatwych. Konieczne jest zdjęcie wymiarów, stworzenie projektu, który będzie wizualizacją naszych marzeń oraz dopasowanie stylu wyposażenia do wnętrza jakim dysponujemy. W dzisiejszym artykule przedstawimy Wam jak należy urządzać, aby stworzyć wnętrze zgodne z zasadami Feng Shui. Przede wszystkim skupimy się na dobraniu odpowiednich kolorów do danej przestrzeni oraz osobowości.

Aby stworzyć wnętrze zaprojektowane zgodnie ze starożytną sztuką Feng Shui przede wszystkim musimy zapoznać się z jej zasadami oraz zgłębić wiedzę, na której ona się opiera. Feng i Shui oznaczają wiatr i wodę, czyli dwa elementy, które w chińskiej kulturze łączą się z dobrym zdrowiem. Głównym założeniem tej sztuki jest przekonanie, że świat wypełnia energia chi, dlatego meble oraz dodatki powinny być tak dobrane, aby mogła ona swobodnie krążyć po mieszkaniu, zapewniając wszystkim jego mieszkańcom dobre samopoczucie oraz pomyślność. Aranżacja takiego wnętrza wydaje się nie lada wyzwaniem, jednak nic bardziej mylnego. Do stworzenia wnętrza, które będzie harmonijne oraz uporządkowane wystarczy zastosowanie się do kilku ogólnych zasad, na których opiera się cała filozofia Feng Shui. Przede wszystkim zanim rozpoczniemy urządzanie mieszkania w zgodzie z Feng Shui należy wykonać trzy, proste kroki. Po pierwsze oczyszczenie, czyli pozbycie się wszystkich zbędnych oraz niepożądanych przedmiotów, które zajmują tylko miejsce i zbierają kurz. Po drugie to czyste powietrze i dobre oświetlenie. Są to dwa ważne elementy, które pomagają w swobodnym przepływie energii chi. Dlatego zaleca się, aby często otwierać okno oraz wykorzystywać dużą ilość określonych roślin, które oczyszczają powietrze. Podstawą jest światło naturalne, natomiast jeżeli jego dostęp jest ograniczony powinniśmy wykorzystać lampy, o szerokim spektrum, które nadadzą przestrzeni jasności. Po trzecie bagua, czyli mapa energii domu, którą każdy z nas powinien stworzyć. Określamy ją za pomocą ośmiokątnego diagramu, który wyznacza, która część mieszkania związana jest z odpowiednią strefą życia. Posiadając tę wiedzę i wykorzystując ją w rzeczywistości będziemy gotowi stworzyć wnętrze harmonijne, spójne oraz zapewniające nam spokojny byt.